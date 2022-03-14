В Челябинской области мужчине вынесли приговор за убийство егеря

Виновник угнал автомобиль жертвы и поджег, чтобы скрыть следы

Еткульский районный суд вынес приговор в отношении 41-летнего жителя Троицка. Он признан виновным в убийстве егеря Петра Уряшева. Об этом сегодня, 14 марта, рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Установлено, что 22 ноября 2018 года подсудимый поссорился с егерем Еманжелинского районного отделения общественной организации «Союз обществ охотников и рыболовов» Челябинской области. Мужчина избил потерпевшего до смерти. После этого подсудимый вместе с братом угнал автомобиль «УАЗ-Хантер», принадлежащий жертве, и поджег его, чтобы скрыть следы преступления. Ущерб составил 317 тысяч рублей.

Тело погибшего егеря искали всей областью. Обнаружили останки лишь в мае 2020 года.

«Кроме того, в декабре 2019 года подсудимый, находясь в автомобиле в районе пересечения улиц Автодромной и Подгорной в Троицке, через открытое окно выстрелил из обреза ружья в проходившего мимо знакомого, который от полученного ранения скончался на месте происшествия», — рассказали в прокуратуре.

В отношении троичанина были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека), части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ (угон), части 2 статьи 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества путем поджога).

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Также он должен выплатить по 1 миллиону рублей жене и дочери погибшего егеря.