В Челябинской области мотоциклист заблудился в лесу

Мужчина получил травму, пытаясь проехать через бурелом

В минувшие выходные житель Кусы отправился в лес на мотоцикле, сбился с пути и в темноте не нашел обратной дороги, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Мотоциклист связался с экстренными службами, спасатели объяснили ему, как определить координаты. По этим данным в короткие сроки мужчину нашли в лесу в четырех километрах от жилых кварталов.

«Пострадавший получил травмы после того, как попытался в темноте проехать по бездорожью в город», — рассказали в областной ПСС.

А в Кыштыме 29-летняя участница заезда на питбайках не справилась с управлением, упала и получила серьезную травму ноги. Пострадавшую по бездорожью спасатели эвакуировали на квадроцикле и передали медикам.