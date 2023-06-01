В Челябинской области мотоциклист сбил 11-летнего мальчика

Водитель с места ДТП скрылся, но в течение часа его разыскали сотрудники ГАИ

Сегодня, 1 июня, в Златоусте по улице Чернышевского, 21 мотоциклист на питбайке Kayo сбил ребенка. Мальчик переходил через дорогу, а наехавший на него водитель скрылся с места происшествия, передают в региональном Управлении Госавтоинспекции.

По предварительным данным, мальчик 2012 года рождения переходил дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства. После столкновения с птибайком ребенок получил травмы, его госпитализировали.

Сотрудникам ГАИ понадобилось около часа, чтобы вычислить байкера и разыскать его. Им оказался молодой человек 2006 года рождения. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится расследование