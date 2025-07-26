В Челябинской области мотоциклист погиб, наехав на опору газопровода

У мужчины не было водительских прав

Сегодня, 26 июля, в деревне Ключевка Сосновского района погиб 38-летний мотоциклист-бесправник, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Мужчина двигался по улице 1 Мая, и в какой-то момент потерял контроль над управлением. Он съехал в кювет, где врезался в опору газопровода. Полученные мотоциклистом травмы оказались смертельными.

Защитного шлема на мужчине не было. Водительские права необходимой категории также отсутствовали. Кроме того, мотоцикл не был зарегистрирован.

Аналогичное ДТП произошло днем ранее, и тоже в Сосновском районе.