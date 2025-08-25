В Челябинской области моторная лодка врезалась в крутой берег, пассажир погиб

Вытаскивать его тело из воды пришлось при помощи альпинистского снаряжения

В минувшие выходные на реке Увельке в Челябинской области погиб один из пассажиров моторной лодки, врезавшейся в крутой берег. Тело погибшего из воды спасатели извлекли, используя альпинистское снаряжение. Об этом сообщили в пресс-центре региональной поисково-спасательной службы.

Известно, что в лодке находилось трое мужчин. От удара плавсредство разломилось и затонуло. Два пассажира получили незначительные травмы и выбрались на поверхность, чтобы позвать на помощь. Третий погиб.

Прибывшие на вызов спасатели Троицкого поисково-спасательного отряда обнаружили тело погибшего у крутого берега на глубине менее метра. Его подняли на поверхность и передали полицейским для установления точной причины гибели.

