86-летнюю пенсионерку из поселка Красногорского и 74-летнюю женщину из Златоуста обокрали мошенницы. Они убедили пожилых женщин, что на их родственниках порча, которую можно снять за деньги и золотые украшения. Подозреваемых задержали полицейские на трассе в Сосновском районе, сообщает региональное ГУ МВД России.
Мошенницы знакомились с пенсионерками на улице и под видом снятия жилья проникали в квартиру. Они убедили пожилых женщин, что на них и их близких порча и болезни и нужно провести специальные очищающие ритуалы.
«Доверившись, женщина принесла 35 тысяч рублей купюрами и золотые украшения в виде цепочки, кулона и сережек. Денежные купюры и золото были на глазах у хозяйки завернуты в газету и полотенце. Сверток злоумышленники запретили открывать и попросили их проводить. Женщина проводила неизвестных, зашла в магазин и, вернувшись, решила все-таки проверить сверток. Когда она его достала, то обнаружила, что вместо денег и золота в газету был завернут рулон туалетной бумаги. Она поняла, что ее обманули», — сообщили в отделе МВД России по Златоустовскому городскому округу.
Женщин поймали сотрудники ГИБДД на трассе в Сосновском районе. Аферистками оказались жительницы Кировской области и Пермского края, 1982 и 1987 годов рождения. В отношении женщин возбуждены уголовные дела.
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