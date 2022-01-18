В Челябинской области мошенники звонят от имени родственников, попавших в ДТП

Первыми жертвами аферистов стали пенсионеры

Полиция Челябинска предупредила о случаях мошенничества, когда злоумышленники звонят под предлогом «родственник попал в дорожно-транспортное происшествие». Накануне челябинка, напуганная таким звонком, отдала 300 тысяч рублей мошенникам. Злоумышленников ищут, а полиция напоминает о бдительности.

Схема таких звонков знакома многим: мошенники говорят от имени родственников или их знакомых, предупреждают, что родственник стал виновников ДТП и надо его оградить от наказания взяткой сотруднику полиции. 73-летняя пенсионерка сама передала мошенникам 300 тысяч рублей после звонка об аварии с участием ее дочери. Накануне она обратилась в отдел полиции, где и рассказал свою историю. Потерпевшая пояснила, что ей на домашний телефон позвонила женщина, которая представилась дочерью и сообщила, что попала в аварию, получила многочисленные травмы и является виновницей ДТП. Для того, чтобы избежать наказания, нужно заплатить деньги сотрудникам правоохранительных органов, которые ей вскоре наберут.

После этого потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником силового ведомства и сказал, что за денежными средствами для ее дочери подъедет водитель. У потерпевшей в наличии было 300 тысяч рублей, которые она передала вскоре прибывшему мужчине.

Через некоторое время ей позвонила дочь, и женщина узнала, что аварии не было, после чего поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. В отделе полиции «Северо-Западный» возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сейчас злоумышленников ищут, а полицейские напоминают о бдительности.

Также в понедельник от действий мошенников пострадал еще один пенсионер. Челябинец отдал звонившим 800 тысяч рублей. При этом он ни на секунду не сомневался, что звонила дочь, потому что ему показалось, что голос был очень похож не ее.

«Трудно оставаться спокойным, когда сообщают о беде, в которую попал близкий человек. Но нужно постараться успокоиться и сразу перезвонить родственнику, чтобы подтвердить или опровергнуть полученную информацию. Обычно этого бывает достаточно, чтобы выйти из-под влияния злоумышленников. Даже если родственник не берет трубку, стоит позвонить еще кому-либо из вашего окружения, чтобы не вовлеченный в панические эмоции человек смог трезво оценить происходящее», — пояснили в полиции.

Если до вас дозвонились подобные мошенники, следует обратиться в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску 265-02-00, 266-14-14, 02, либо обратиться в районный отдел полиции по месту совершения правонарушения.