В Челябинской области мошенники выманивают деньги у жен бойцов СВО

Злоумышленники предлагают купить обереги

В Челябинской области зафиксировали случаи выманивания денег у женщин, чьи мужья находятся в зоне СВО, сообщили в пресс-службе челябинской митрополии РПЦ.

«Уже фиксируются случаи, когда мошенники пытаются навязать оккультные услуги, продавать обереги взволнованным женам, чьи мужья находятся на фронте. Это связано с тем, что в семьях военнослужащих стали аккумулироваться значительные финансовые средства», — прокомментировал руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Путник.

Церковь отрицает силу магии, оберегов и другой оккультной атрибутики, а за обман злоумышленникам грозит срок по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Как ранее сообщал наш сайт, мошенники выманивают деньги с карт челябинцев, используя легенду об уголовном деле о госизмене.