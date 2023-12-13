В Челябинской области зафиксировали случаи выманивания денег у женщин, чьи мужья находятся в зоне СВО, сообщили в пресс-службе челябинской митрополии РПЦ.
«Уже фиксируются случаи, когда мошенники пытаются навязать оккультные услуги, продавать обереги взволнованным женам, чьи мужья находятся на фронте. Это связано с тем, что в семьях военнослужащих стали аккумулироваться значительные финансовые средства», — прокомментировал руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Путник.
Церковь отрицает силу магии, оберегов и другой оккультной атрибутики, а за обман злоумышленникам грозит срок по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ).
Как ранее сообщал наш сайт, мошенники выманивают деньги с карт челябинцев, используя легенду об уголовном деле о госизмене.