В Челябинской области мошенники выманили у учителя и продавца почти полмиллиона рублей

Полицейские устанавливают личности злоумышленников

Мошенники, используя популярную схему обмана, выманили почти полмиллиона рублей у учительницы из Златоуста и продавца из Челябинска. Полицейские разыскивают причастных к совершению преступлений, возбуждены уголовные дела, сообщили 21 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Жительница Златоуста рассказала, что ей позвонил якобы полицейский и сообщил, что в ее отношении возбуждено уголовное дело в связи с тем, что она передала свои данные другому лицу для получения денег. Затем к разговору присоединился «сотрудник банка», который убедил женщину в том, что необходимо снять с карты все сбережения и перевести их на безопасный счет. Потерпевшая выполнила все продиктованные ей действия и лишилась 169 тысяч рублей.

«В похожей ситуации оказалась 44-летняя жительница Челябинска. Ей позвонил „сотрудник полиции“ из Москвы, который сообщил, что ее данные на портале „Госуслуги“ стали известны мошенникам, которые теперь пытаются незаконно оформить на ее имя кредит. Незнакомец заверил, что ситуацию можно исправить, нужно лишь оформить встречный кредит», — рассказали в ведомстве.

Женщина оформила кредит на сумму 300 тысяч рублей, сняла деньги и также под диктовку положила их на якобы безопасный счет.

По данным фактам в отделах полиции возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 («Мошенничество») и части 3 статьи 158 («Кража») Уголовного кодекса Российской Федерации. Личности злоумышленников устанавливаются.