В Челябинской области мошенники собирают деньги за уроки школы поискового отряда «Лиза Алерт»

В организации напомнили, что все занятия проходят на безвозмездной основе

На территории региона зафиксированы случаи мошенничества, связанные с занятиями школы поискового отряда «Лиза Алерт». Об этом сообщило руководство организации.

«На днях мы столкнулись с тем, что на наши мероприятия по детской безопасности записывают без предварительного согласования с нами, а также собирают за это оплату на личную карту», — рассказали в отряде.

При этом поисковики напоминают южноуральцам о том, что занятия по безопасности для детей и родителей «Школа „Лиза Алерт“» проводятся безвозмездно.

Руководство организации просит сообщать о случаях вымогательства денег за лекции и звонить по телефону 8-800-700-54-52.