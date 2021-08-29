В Челябинской области мошенники обманули пенсионерку на 2,5 миллиона рублей

Неизвестные сообщили, что женщине положена компенсация за купленные лекарства

В Кусинском районе Челябинской области пенсионерка перечислила мошенникам 2,5 миллиона рублей, чтобы получить компенсацию за ранее купленные лекарства. Возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня, 29 августа, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая 78-летняя женщина рассказала полицейским, что позвонивший ей с неизвестного номера представился сотрудником прокуратуры и сообщил, что ей положена компенсация за ранее купленные лекарства. Однако для того, чтобы получить деньги, следует перевести определенную сумму на указанный счет. Пенсионерка поверила мошеннику и перевела 2,5 миллиона рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Максимальное наказание данной части статьи — лишение свободы на срок до десяти лет. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших данные противоправные деяния»,— уточнили в ведомстве.

Полицейские вновь напоминают южноуральцам о том, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят с предложениями о компенсационных выплатах за ранее купленные товары или оказанные медицинские услуги. Такие звонки совершают только мошенники.