В Челябинской области мошенники обманули 11‑летнюю девочку, выманив данные карты ее матери

Злоумышленники получили доступ к личному кабинету потерпевшей

В поселке Янгельском Агаповского района мошенники выманили у девочки данные банковской карты ее 45-летней матери. Злоумышленники вошли в личный кабинет и похитили 57 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Девочке на телефон пришло сообщение о выигрыше крупной суммы денег, а для того, чтобы получить ее, нужно предоставить данные карты. Школьница ничего не сказала родителям и сообщила мошенникам номер карты.

«Однако, поняв, что ею невозможно воспользоваться, злоумышленники стали писать подростку, что нужно сообщить данные другой карты, иначе они обратятся в правоохранительные органы и маму отправят в тюрьму. Испугавшись, ребенок сначала указал номер телефона мамы, а потом продиктовал коды, которые пришли на него», — рассказали в региональном полицейском главке.

Воспользовавшись кодами, злоумышленники проникли в личный кабинет потерпевшей и вывели все деньги.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал наш сайт, за 2022 год жители Челябинской области перевели мошенникам более миллиарда рублей.