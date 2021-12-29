В Челябинской области мошенники незаконно получали пособие по безработице

Ущерб составил 40 тысяч рублей

В Октябрьском районе Челябинской области местные жители незаконно получали выплаты от Центра занятости. В отношении мошенников возбудили уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

52-летний и 32-летний местные жители встали на учет в Центр занятости как безработные и получали выплаты. Устроившись на работу, южноуральцы скрыли этот факт от сотрудников центра и продолжили получать деньги. Всего мошенники незаконно получили 40 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество при получении выплат“). Максимальная санкция данной части статьи — арест на срок до 4 месяцев»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемым избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.