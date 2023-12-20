В Красноармейском районе неизвестные получили доступ к Госуслугам 44-летней женщины и оформили на ее паспортные данные кредиты на 47,7 тыс. рублей. Деньги перевели на неизвестный счет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«Заявительнице поступил звонок якобы от сотрудника банка, который сообщил о смене номера и заявлении на кредит. После непродолжительного общения, мужчина позвонил ей в мессенджере, куда заявительнице пришла ссылка на приложение, с помощью которого мошенники получили удаленный доступ к порталу Госуслуг и с него от имени женщины оформили кредиты», — отметили в ведомстве.
В следственном отделе ОМВД России по Красноармейскому району возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации).
Добавим, что ранее сварщик из Сатки стал жертвой мошенников, оформивших на него кредитную карту с лимитом 200 тысяч рублей. Мужчине позвонила якобы сотрудница банка и сообщила, что на его карту зачислены бонусы, которые можно обменять на рубли.
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