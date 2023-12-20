В Челябинской области мошенники через Госуслуги оформили кредиты на женщину

Их общая сумма составила более 47 тысяч рублей

«Заявительнице поступил звонок якобы от сотрудника банка, который сообщил о смене номера и заявлении на кредит. После непродолжительного общения, мужчина позвонил ей в мессенджере, куда заявительнице пришла ссылка на приложение, с помощью которого мошенники получили удаленный доступ к порталу Госуслуг и с него от имени женщины оформили кредиты»,

— отметили в ведомстве.