В Челябинской области мошенники атаковали популярное приложение поиска поездок

Злоумышленники просят заранее оплатить бронь места в машине

Пятеро жителей Миасса написали заявления в полицию после того, как лишились денег, забронировав поездку через сервис BlaBlaCar. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Злоумышленники действуют по простой схеме — размещают в сервисе информацию о готовящейся поездке и после отклика пользователя на объявление предлагают ему совершить предоплату.

«На самом деле никакой предоплаты BlaBlaCar не требует. Сервис позволяет водителю и пассажиру найти друг друга и предлагает расплачиваться за поездку наличными», — рассказали в полиции.

Так, жертвами злоумышленников стали пять жителей Миасса, они написали заявления в правоохранительные органы, лишившись всех накопленных на картах денег.

Чуть не попались на уловки мошенников и жители Златоуста. Но, заподозрив подвох, не стали переводить деньги.

«Хотел забронировать поездку. Якобы водитель предложил перейти в другое приложение для обмена сообщениями. Там он бросил мне ссылку для бронирования поездки — по оформлению сайт очень похож на BlaBlaCar. На сайте есть стандартная форма для ввода данных карты. Меня заверили, что в случае отмены поездки деньги вернутся на карту. Причем с мошенником я успел и по телефону поговорить, когда пытался выяснить, с каких пор нужна предоплата», — рассказал ИА «Первое областное» Владислав Уланков.

Златоустовец призвал жителей области не бронировать поездку, если автор объявления просит заранее внести деньги. Злоумышленники спишут все средства с вашего счета.