Житель Челябинской области обманул знакомых и родственников на 10 миллионов рублей

Мужчина предлагал купить бытовую технику с большими скидками, а деньги тратил на ставки

Прокуратура Челябинска обвиняет жителя Челябинской области в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина обманным путем похитил у своих знакомых и родственников более 10 миллионов рублей. Об этом рассказали в прокуратуре региона.



По версии следствия, мужчина обманывал знакомых, обещая купить телефоны, автозапчасти и бытовую технику по большим скидкам, а сам тратил деньги на ставки на спорт и личные нужды. Обвиняемый обещал потерпевшим вернуть деньги, но не имел средств.

Сейчас на мужчину заведено уголовное дело, а потерпевшие требуют от мужчины возместить 7 миллионов рублей. 1 миллион он уже вернул добровольно.

Дело передано на рассмотрение в Центральный районный суд города Челябинска.