В Челябинской области мороз оставил жителей без воды

Трубы вышли из строя после некачественного ремонта

Жители домов по улице Салова в Катав-Ивановске встретили сильные морозы с перемерзшими трубами водоснабжения. В конце прошлого года там утепляли теплосети и заменяли трубы для холодной воды. Но работы провели некачественно, а также не переключились со старого трубопровода на новый. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.

Глава района Николай Шиманович посетил аварийный участок, где к приезду чиновника собрались местные жители.

«Жители не раз обращались с этой проблемой. Прошу в кратчайшие сроки решить ситуацию. Если нужно финансирование, мы готовы помочь городской власти», — обратился Шиманович к главе города Андрею Елисееву.

Мэр пообещал, что завтра в 9 часов утра на улицу Салова приедет бригада, которая отогреет и пересоединит водопровод. От подвоза технической воды жители отказались.

Глава района в ответ подчеркнул, что взял вопрос на личный контроль и завтра вечером проверит результат работ.

Напомним, аномальные морозы ослабеют в Челябинской области 11 января. При этом в некоторых районах региона этой ночью температура опустится ниже −30 градусов.