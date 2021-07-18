В Челябинской области молодые люди собрали в поле 1,5 килограмма конопли

Полицейские задержали подозреваемых в обороте наркотика

В Увельском районе Челябинской области полицейские задержали двух молодых людей, подозреваемых в незаконном обороте наркотика. Возбуждены уголовные дела. Подробнее накануне, 17 июля, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Патрулируя дорогу около поселка Красногорский, полицейские увидели в расположенном неподалеку поле двух молодых людей. Южноуральцы, заметив правоохранителей, попытались скрыться, но были задержаны и доставлены в отдел полиции.

«Выяснилось, что данные граждане, 2001 года рождения, являются жителями Еманжелинского района. В поле они собирали дикорастущую коноплю для собственного потребления. Проведенная экспертиза показала, что общая масса изъятого наркотического вещества у задержанных составила около 1,5 килограмма»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.