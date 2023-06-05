В Челябинской области молодой мужчина погиб под колесами поезда

Проводится доследственная проверка

На перегоне «6 разъезд» — «132 км» в Красноармейском районе 21-летний мужчина попал под колеса поезда и погиб на месте. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

ЧП случилось сегодня утром. Машинист подавал сигнал пешеходу, однако избежать столкновения не удалось.

«Организовано проведение доследственной проверки по части 2 статьи 263 УК РФ („Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека“)», — сообщили в ведомстве.