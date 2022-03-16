В Челябинской области молодой человек подозревается в мошенничестве на 2 миллиона рублей

Житель Увельского района обманул 10 знакомых, пообещав по дешевке достать для них мотоцикл и профнастил

Полиция Южноуральска задержала местного жителя, подозреваемого в десяти эпизодах мошенничества. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, молодой человек обещал обратившимся к нему людям помочь в приобретении разных товаров, но просто присвоил их деньги.



По данным ГУ МВД по Челябинской области, в начале марта в полицию Южноуральска начали обращаться жители города и соседних муниципалитетов с заявлениями о фактах мошенничества. Как выяснили оперативники угрозыска, 29-летний безработный подозреваемый поначалу честно выполнил несколько заказов своих знакомых и помог им с серьезной скидкой приобрести строительные материалы и бытовую технику. Узнав об этом, к парню начали обращаться другие люди в надежде купить необходимые товары дешевле, чем в магазине.

Молодой человек набрал заказы. Он пообещал приобрести кровать, метизы, водонагреватель, листы профнастила, доски, компьютер и даже мотоцикл. Сумма только собранной подозреваемым предоплаты превысила два миллиона рублей. Однако деньги он просто присвоил и никому помогать не стал. В числе пострадавших оказались 10 жителей Коркино, Еманжелинска, Южноуральска и Челябинска.

По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит 5—6 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.