В Челябинской области молодого водителя осудили за гибель 15-летней девочки в ДТП

Мужчина не имел водительского удостоверения

Уйский районный суд вынес приговор 18-летнему водителю ВАЗа, по вине которого в аварии погибла 15-летняя школьница. Об этом сегодня, 29 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что 23 октября прошлого года водитель-бесправник сел за руль ВАЗа, на выезде из села не справился с управлением и съехал в кювет. В перевернувшемся авто находилась 15-летняя пассажирка. Она погибла на месте. В отношении мужчины возбудили дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (пункт «в» части 4 статьи 264 УК РФ).

«Суд назначил виновному наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев», — сообщили в региональной прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.