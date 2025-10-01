В Челябинской области многодетную мать осудят за незаконное получение выплат

Женщина завысила стоимость приобретаемого дома

В Сатке перед судом предстанет 34-летняя женщина, обвиняемая в мошенничестве при получении выплат. Многодетная мать завысила стоимость приобретаемого дома, чтобы получить неположенную выплату, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

В 2021 году обвиняемая предоставила в один из банков ложные сведения о стоимости дома, который она собиралась покупать. В документах она указала, что дом стоит 450 тысяч рублей, а земельный участок — 20 тысяч. По факту они стоили 170 тысяч рублей.

Обманом женщина получила 450 тысяч рублей от одной из компаний, которой выделили деньги из федерального бюджета для реализации мер поддержки семей с детьми. Деньги обвиняемая потратила на свои нужды.

В отношении жительницы Сатки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере (часть 3 статьи 159.2 УК РФ). Ее имущество арестовали. Материалы уже переданы на рассмотрение в Саткинский городской суд.