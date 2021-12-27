В Челябинской области микроавтобус с пассажирами вылетел в кювет

По всей видимости, аварию в Госавтоинспекции пока не зарегистрировали

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На Белорецком шоссе под Магнитогорском микроавтобус «Тойота» вылетел в кювет. Об этом сегодня, 27 декабря, Первому областному информагентству сообщил участник аварии. ДТП случилось накануне днем недалеко от цементного завода.

«Выехали в Белорецк. Водитель потерял контроль над управлением, ушел с трассы и вылетел в кювет», — сообщил пассажир микроавтобуса.

Участники происшествия зафиксировали происходящее на видео, оно опубликовано в группе «На дорогах Магнитки» в социальной сети. На кадрах видно, как пассажиры перевернутой «Тойоты» покидают салон. По последним данным, никто серьезно не пострадал, однако пассажиры спустя несколько часов после аварии пожаловались на боль в теле — вероятно, люди все же получили ушибы.

В Госавтоинспекции нет сведений об аварии. Скорее всего, водитель не обращался в ГИБДД для фиксации происшествия.