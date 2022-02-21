В Челябинской области местный житель дал взятку налоговым работникам

За посредничестве в передаче денег он получил пять лет условно

В Челябинской области за посредничество во взяточничестве осудили магнитогорца. Он получил наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет условно. Мужчина передал взятку двум работникам налоговой службы, должностные лица также осуждены за получение взятки, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал виновным местного жителя в преступлении, предусмотренном п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК России («Посредничество во взяточничестве»). Осужденный приговорен к лишению свободы сроком 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.

«Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. В 2017 году виновный выступил посредником в передаче взятки двоим сотрудникам налоговой инспекции г. Магнитогорска от директора коммерческой организации за освобождение общества от ответственности по выявленным фактам уклонения от уплаты налогов и сборов», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Теперь уже бывшие должностные лица также осуждены за получение взятки. Они получили 5 и 7 лет условно с запретом занимать государственные и муниципальные должности, а также должности в муниципальных государственных учреждениях сроком 5 лет.