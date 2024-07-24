В Челябинской области медсестра перевела мошенникам 1,7 миллиона рублей

Женщина поверила в схему «заработок на инвестициях»

В Агаповском районе 58-летняя медсестра по указке мошенников взяла кредит и вложила якобы в прибыльный инвестпроект 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Через некоторое время потерпевшая рассказала о «прибыльном бизнесе» сыну, который не поверил в эту схему. Женщина попыталась связаться с куратором проекта и вернуть деньги, но мошенники перестали выходить на связь.

«Сотрудники полиции призывают не верить предложениям быстрого и легкого заработка. Для мошенников характерно обещание высоких процентов и стабильной прибыли. Прежде чем вкладывать денежные средства в инвестиции, необходимо изучить финансовый рынок и лично обратиться в соответствующую организацию за консультацией», — напомнили в ГУ МВД по региону.

Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — общаются с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.



С 25 июля в Российской Федерации вступают в силу изменения в закон о национальной платежной системе. Нововведения коснутся ответственности банков за переводы на мошеннические счета.

