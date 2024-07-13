В Челябинской области медик предотвратила мошенничество в отношении коллеги

Потерпевшая была готова перевести неизвестным 600 тысяч рублей

В Октябрьском районе в полицию с заявлением о мошенничестве обратились две медработницы. Женщины рассказали, что неизвестные под предлогом внутренней проверки едва не выманили у одной из заявительниц 600 тысяч рублей. Коллега потерпевшей вовремя обратила внимание на разговор и смогла отговорить женщину от перевода денег. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что ей в мессенджере пришло сообщение якобы от руководителя. Он сообщил, что в бухгалтерии выявили мошенничество, проводится проверка и скоро медику должны позвонить из силовых структур.

Звонки действительно начали поступать. Неизвестные представлялись то сотрудниками банков, то полицейскими. На протяжении суток женщину убеждали помочь поймать мошенников. А для этого нужно перевести по указанным реквизитам все ее сбережения в размере 600 тысяч рублей. Деньги ей пообещали вернуть после «проверки».

«Медработница уже собралась в отделение банка, но ее остановила коллега, которая сразу поняла, что та попала под влияние мошенников. Женщина практически силой отобрала у нее из рук телефон. Так было предотвращено очередное мошенничество»,— рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, совершенное в крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 159 УК РФ).

Полицейские вновь напоминают о необходимости быть бдительными и перепроверять все сообщения и звонки, в которых идет речь о деньгах. В случае возникновения сомнений южноуральцы также могут позвонить по телефону горячей линии *1593 и проконсультироваться.