В Челябинской области Mazda врезалась в корову

Полиция ищет хозяина животного, чтобы оштрафовать

На трассе в Нагайбакском районе водитель Mazda наехал на корову на высокой скорости. Сейчас полиция разыскивает хозяина коровы, сообщает пресс-служба местной полиции.



Авария произошла 25 августа на 12-м километре автодороги Фершампенуаз — Париж — Кужебаевский. Водитель Mazda на высокой скорости наехал на корову. Машина получила механические повреждения.



Сейчас ищут владельца коровы, чтобы оштрафовать за то, что животное находилось на проезжей части без присмотра.

