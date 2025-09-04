На трассе в Нагайбакском районе водитель Mazda наехал на корову на высокой скорости. Сейчас полиция разыскивает хозяина коровы, сообщает пресс-служба местной полиции.
Авария произошла 25 августа на 12-м километре автодороги Фершампенуаз — Париж — Кужебаевский. Водитель Mazda на высокой скорости наехал на корову. Машина получила механические повреждения.
Сейчас ищут владельца коровы, чтобы оштрафовать за то, что животное находилось на проезжей части без присмотра.
