В Челябинской области мать заказала убийство 12‑летней дочери за 100 тысяч рублей

«Исполнитель» сообщил в полицию

В поселке Измайловском Кизильского района произошел шокирующий случай. 46-летняя женщина предложила 36-летнему знакомому за 100 тысяч рублей утопить ее дочь, объяснив это невыносимым поведением ребенка, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Мужчина отказался и, сообщив о случившемся в полицию, спрятал девочку у себя дома. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование.

Глава Кизильского района Александр Селезнев сообщил ИА «Первое областное», что в курсе ситуации.

«С семьей работают соответствующие службы, комиссия по делам несовершеннолетних», — прокомментировал глава района.

Возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к убийству несовершеннолетней из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 33, п. «в», «з» ч. 1 ст. 105 УК РФ).

«Следствие установило, что 16 апреля текущего года женщина, проживающая в поселке Измайловский Кизильского района, находясь во дворе дома № 8 по переулку Северному, пыталась подговорить и подкупить знакомого совершить заказное убийство своей 12-летней дочери. Мотивом преступления послужили конфликтные отношения между женщиной и ее дочерью», — сообщили в ведомстве.

Решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемой.

Для задержания подозреваемой на место выезжали сотрудники ОМВД России по Кизильскому району, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД по Челябинской области.