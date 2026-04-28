В Челябинской области мать погибшего бойца СВО отдала мошенникам 13,5 млн рублей

Женщина лишилась всех государственных выплат за сына, поверив в обещанную дополнительную награду

В полицию обратилась 67-летняя жительница Увельского округа, потерявшая сына на специальной военной операции. Женщина стала жертвой изощренной мошеннической схемы и передала аферистам 13,5 миллиона рублей. Это были выплаты государства, полученные ею после гибели сына, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Все началось с телефонного звонка в конце марта. Неизвестный представился сотрудником военкомата и сообщил, что матери погибшего якобы положена дополнительная награда. Для ее оформления нужно лишь переслать копию паспорта через мессенджер. Женщина выполнила просьбу.

Спустя короткое время ей позвонила другая лжеспециалистка — на этот раз из выдуманного «Росфинмониторинга». Она напугала пенсионерку новостью: ее паспортными данными завладели злоумышленники и уже пытаются опустошить накопительный счет. Единственное спасение — немедленно обналичить все средства и передать их сотруднику «казначейства».

На следующий день в мессенджере с женщиной связался лжесиловик. Он заявил, что она должна помочь в поимке преступников. Поверив, перепуганная мать погибшего бойца сняла все 13,5 миллиона рублей и отдала наличные подъехавшему «курьеру-инкассатору». Все это время аферисты держали ее в жестком психологическом напряжении.

Возбуждено уголовное дело.