На 15-м километре автодороги Чебаркуль — Миасс 37-летний водитель авто не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина врезалась в деревья. Об этом сегодня, 11 мая, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.
«Водитель и пассажир доставлены в больницу Чебаркуля. На месте происшествия работали экипажи ГИБДД и другие экстренные службы», — рассказали в региональном полицейском главке.
Автомобиль разбился и восстановлению, вероятно, не подлежит.
Как ранее сообщал наш сайт, утром 10 мая на северо-западе Челябинска дерево упало на припаркованные автомобили.