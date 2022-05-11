В Челябинской области машина слетела с трассы и врезалась в дерево

Пострадали водитель и пассажир

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На 15-м километре автодороги Чебаркуль — Миасс 37-летний водитель авто не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина врезалась в деревья. Об этом сегодня, 11 мая, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

«Водитель и пассажир доставлены в больницу Чебаркуля. На месте происшествия работали экипажи ГИБДД и другие экстренные службы», — рассказали в региональном полицейском главке.

Автомобиль разбился и восстановлению, вероятно, не подлежит.

Как ранее сообщал наш сайт, утром 10 мая на северо-западе Челябинска дерево упало на припаркованные автомобили.