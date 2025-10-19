В Челябинской области малыши получили обморожение на прогулке, пока мама спала

Многодетную мать оштрафовали

В Еманжелинске местные жители обратили внимание на гуляющих в парке малышей без родителей и одетых не по погоде. Выяснилось, что пятилетняя девочка и двухлетние близнецы ушли гулять, пока мама спала. Женщину оштрафовали, семью поставили на учет, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители, работая с семьей, выяснили, что дети неоднократно выходили гулять раздетыми, домой их возвращали неравнодушные местные жители. В результате малыши получили переохлаждение, медики оказали им необходимую помощь.

24-летняя мама девочки и близнецов, которая воспитывает пятерых детей, рассказала, что спала после ночной смены и не заметила их ухода.

В отношении женщины составили протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Семью с пятью детьми поставили на профилактический учет.