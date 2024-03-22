В Челябинской области лжецелительницу объявили в федеральный розыск

Женщина успела обмануть жительницу Магнитогорска

В ОМВД России по Агаповскому району возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) в отношении 57‑летней Тамары Василенко. Женщина объявлена в федеральный розыск, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В дежурную часть обратилась 64‑летняя жительница Магнитогорска. Она рассказала, что познакомилась с цыганкой, которая сообщила, что на семью потерпевшей наведена порча.

Для ритуалов снятия женщина приезжала к лжецелительнице в съемную квартиру в поселке Приморском Агаповского района.

«Сумму за услуги подозреваемая увеличивала с каждым днем. За несколько месяцев женщина передала злоумышленнице около 1,2 миллиона рублей. Сын потерпевшей уговорил ее обратиться в полицию», — рассказали в ГУ МВД региона.