В Челябинской области ликвидировали шесть лесных пожаров

Быстрое реагирование предотвратило масштабные последствия весенних возгораний

В Челябинской области оперативно ликвидированы шесть лесных пожаров, охвативших более 18 гектаров. В тушении пожаров, произошедших на территории Чебаркульского, Увельского, Кунашакского и Брединского лесничеств, было задействовано 53 человека и 22 единицы техники. Все возгорания были потушены в течение первых суток, сообщили в ГУ лесами по региону.

«В этом году аномально теплая весна, отсутствие осадков и достаточно сильный ветер. Сейчас особенно важно помнить о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу, а также при проведении работ на приусадебных участках. Достаточно малейшего источника огня для возникновения очень серьезных последствий», — подчеркнул начальник ведомства Валерий Нигматуллин.

Уже выявлены несколько предполагаемых виновников лесных пожаров. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность:

• граждане: штраф от 15 000 до 30 000 рублей;

• должностные лица: штраф от 30 000 до 50 000 рублей;

• юридические лица: штраф от 100 000 до 400 000 рублей.

Важно отметить, что в условиях действия особого противопожарного режима суммы штрафов могут быть увеличены в два раза и более.