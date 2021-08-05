В Челябинской области ликвидировали пожар в жилом доме депутата Заксобрания

Огонь полыхал на площади в 300 кв. м

Специалисты МЧС полностью ликвидировали пожар, вспыхнувший в частном гостевом доме на озере Увильды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, огонь вспыхнул накануне, когда молния попала во флигель частного гостевого дома. Загорелась кровля трехэтажного здания. Депутат областного Заксобрания Алексей Денисенко, проживающий в этом доме, рассказал ИА «Первое областное», что пожарные прибыли оперативно и никто из людей не пострадал.

По данным ГУ МВС по региону, огонь распространился очень быстро.

«Огонь полностью ликвидирован на площади 300 кв. м», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В тушении были задействованы 53 человека и 17 единиц техники. 37 человек самостоятельно эвакуировались из здания.