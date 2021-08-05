Специалисты МЧС полностью ликвидировали пожар, вспыхнувший в частном гостевом доме на озере Увильды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Напомним, огонь вспыхнул накануне, когда молния попала во флигель частного гостевого дома. Загорелась кровля трехэтажного здания. Депутат областного Заксобрания Алексей Денисенко, проживающий в этом доме, рассказал ИА «Первое областное», что пожарные прибыли оперативно и никто из людей не пострадал.
По данным ГУ МВС по региону, огонь распространился очень быстро.
«Огонь полностью ликвидирован на площади 300 кв. м», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
В тушении были задействованы 53 человека и 17 единиц техники. 37 человек самостоятельно эвакуировались из здания.