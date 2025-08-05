В Челябинской области ликвидировали подпольную оружейную мастерскую

Там изготавливали боеприпасы и модернизировали пистолеты

В Челябинской области и еще 50 российских регионах сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии обнаружили и ликвидировали свыше 60 незаконных оружейных мастерских, сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности РФ.

«Пресечена противоправная деятельность 157 жителей из 51 региона, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту»,— уточнили в ведомстве.

По адресам проживания нелегальных оружейников проведены обыски. В результате силовики изъяли почти 270 единиц отечественного и иностранного огнестрельного оружия: 4 пулемета, 25 автоматов, 134 винтовки, 94 пистолета и револьвера, а также 2 гранатомета, 92 гранаты, более 140 килограммов взрывчатых веществ, 34 тысячи патронов и многое другое.

Все причастные к деятельности незаконных оружейных мастерских будут привлечены к ответственности.