В Челябинской области ликвидировали подпольную нарколабораторию

Из оборота изъято 18 кг запрещенных веществ и более 400 литров реагентов

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В Миассе полицейские и сотрудники милиции Республики Беларусь обнаружили подпольную нарколабораторию. Производством запрещенных веществ занимались три гражданина Беларуси и житель Астраханской области, сообщает пресс-служба пресс-служба МВД РФ.

«В помещении лаборатории полицейские задержали двоих мужчин и женщину. Изъято 18 килограммов готового наркотика, 25 литров прекурсоров, около 430 литров реагентов, а также лабораторное оборудование», — рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

Позже оперативники нашли организатора группировки из Астраханской области. Его задержали на парковке возле московского аэропорта Домодедово.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Все фигуранты заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.