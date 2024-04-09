«В помещении лаборатории полицейские задержали двоих мужчин и женщину. Изъято 18 килограммов готового наркотика, 25 литров прекурсоров, около 430 литров реагентов, а также лабораторное оборудование», — рассказала представитель МВД России Ирина Волк.
Позже оперативники нашли организатора группировки из Астраханской области. Его задержали на парковке возле московского аэропорта Домодедово.
Возбуждено уголовное дело, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Все фигуранты заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.