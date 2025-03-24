В Челябинской области ликвидировали первые ландшафтные пожары

Сотрудники МЧС боролись с огнем в условиях сильного ветра

В воскресенье, 23 марта, вечером в Челябинской области произошло сразу два ландшафтных пожара: горел камыш на берегу Третьего озера в Челябинске и трава в деревне Ванюши Красноармейского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сильный ветер создавал угрозу распространения огня.

«Поздно вечером работали на тушении камыша вдоль береговой линии Третьего озера. Огонь охватил площадь в 4 гектара»,— уточнили в ведомстве.

Распространение огня спасателям удалось предотвратить. Оба возгорания ликвидированы. Причины устанавливаются.

В МЧС отметили, что часто причиной природного пожара является выброшенный на обочину непотушенный окурок. Южноуральцев призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности.