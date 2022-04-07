В Челябинской области ликвидировали несанкционированную свалку с останками животных

Специалисты установили собственника земельного участка

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Несанкционированную свалку в районе поселка Смолино, о которой накануне сообщили местные жители, ликвидировали. На свалке находились строительные отходы и останки животных. В министерстве экологии Челябинской области организовали проверку и установили собственника земельного участка, сообщает пресс-служба ведомства.



Специалисты регионального экологического надзора побывали на месте. Они выявили складирование строительного мусора и отработанных автомобильных шин, а также останков животных. После контрольно-надзорных мероприятия специалисты смогли установить собственника земельного участка. Отходы вывезли с территории.



Все материалы передали в ГУ МВД России по Челябинской области и региональный Россельхознадзор для привлечения к ответственности виновных.

