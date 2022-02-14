В Челябинской области ликвидировали две подпольные оружейные мастерские

Из незаконного оборота изъяты пистолеты, револьверы и винтовки

В Челябинской области ликвидировали две подпольные мастерские по восстановлению боевых свойств оружия, сообщает УФСБ по региону.

Из незаконного оборота сотрудниками региональных УФСБ, ГУ МВД и Росгвардии изъяты 13 пистолетов, три револьвера, три пистолета-пулемета, четыре винтовки, четыре немецких карабина и 1500 патронов различного калибра.

«УФСБ на постоянной основе проводит мероприятия по пресечению каналов незаконного оборота оружия. Только в 2021 году изъято более 100 единиц огнестрельного оружия, 42 составные части, более трех тысяч боеприпасов различного калибра, 4 кг взрывчатых веществ, ликвидировано 5 подпольных мастерских», — рассказали в ведомстве.