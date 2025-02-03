В Челябинской области лидеров ОПГ осудили за распространение мефедрона

Обвиняемые зарегистрировали интернет-магазин

Сосновский районный суд Челябинской области вынес приговор двоим жителям региона по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30, части 4, 5 статьи 228.1 УК РФ). Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в УФСБ по региону.

Виновных поймали с поличным в мае прошлого года. У лидеров ОПГ изъяли килограмм мефедрона. Сбытчики зарегистрировали интернет-магазин, подыскивали продавцов наркотиков, закупали вещества, фасовали и распространяли через тайники-закладки.

«Суд приговорил одного виновного к семи годам лишения свободы, второго — к 8,5 года. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима», — рассказали в региональном УФСБ.

Также оба должны выплатить штрафы на общую сумму 400 тысяч рублей.