В Челябинской области осудили лидера наркогруппировки

Мужчину задержали с двумя килограммами мефедрона

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Каслинский городской суд вынес приговор жителю Московской области. Он признан виновным в изготовлении и попытке сбыта синтетических наркотиков (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Об этом сегодня, 18 октября, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Виновный был одним из лидеров межрегиональной преступной группировки. Ее участники занимались производством и оптовым сбытом крупных партий мефедрона. Мужчину задержали в сентябре прошлого года и изъяли два килограмма наркотиков.

«Уголовное дело в отношении осужденного расследовано следственным органом УФСБ. Суд приговорил его к лишению свободы на восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в сумме 100 тысяч рублей», — прокомментировали в ведомстве.