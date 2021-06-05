В Челябинской области «кукурузник» совершил вынужденную посадку в поле

Транспортная прокуратура начала проверку

Сегодня, 5 июня, в Челябинской области самолет малой авиации, принадлежащий Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России, совершил вынужденную посадку в поле. Прокуратура начала проверку. Подробнее рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Известно, что самолет малой авиации АН-2 отправился с аэродрома Калачево до аэродрома Агаповка с целью осуществления воздушных прыжков. Однако судно совершило вынужденную посадку в поле, расположенном около поселка Сухтелинский, в связи с повышением температуры двигателя.

«На борту самолета находилось 8 человек: капитан воздушного судна, пилот, механик, врач, четыре парашютиста. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время производится осмотр технического состояния воздушного судна»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

Карталинская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.