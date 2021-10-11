В Челябинской области криминальный авторитет и его банда отправятся под суд

Почти 15 лет обвиняемые занимались разбоем, грабежом и вымогательством

Прокуратура области направила в суд уголовное дело криминального авторитета и его семерых участников организованной преступной группы. С 2006 по 2020 годы банда занималась грабежом, разбоем, вымогательством и расправой над предпринимателями. По данным надзорного ведомства, главарь банды занимал высшее положение в преступной иерархии и был ставленником «вора в законе».

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьмерых южноуральцев. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в вымогательств, хулиганстве, разбое, грабеже, умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью, незаконное хранение оружия, самоуправстве и другим статьям Уголовного Кодекса.

«По версии следствия, ранее неоднократно судимые участники организованной преступной группы под руководством и при непосредственном участии одного из обвиняемых, в период с 2006 по май 2020 годы совершили более 10 преступлений, связанных с хищением имущества предпринимателей. Один из обвиняемых, являясь ставленником так называемого „вора в законе“, имея авторитет в криминальном мире и многократный опыт совершения преступлений, занимает высшее положение в преступной иерархии» — пояснили в прокуратуре области.

Несмотря на четкую организацию деятельности и принимаемые меры конспирации, в мае 2020 года удалось пресечь деятельность группировки. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Челябинский областной суд.

Сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 2 млн рублей. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 5,5 млн рублей.