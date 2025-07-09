В Челябинской области компании незаконно получили 90 млн на школьном питании

Возбуждено уголовное дело об ограничении конкуренции

В Челябинской области сотрудники УФСБ совместно с антимонопольщиками выявили картельный сговор при заключении контрактов по обеспечению школ горячим питанием. На детях наживались пять компаний и два индивидуальных предпринимателя, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Установлено, что подозреваемые подавали мнимые заявки на участие в торгах по обеспечению школ питанием, вступив в сговор. Так они добивались недопущения снижения первоначальной цены и победы конкретной компании.

«Фактический доход участников сговора по неправомерно заключенным контрактам составил более 90 миллионов рублей»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело об ограничении конкуренции (часть 2 статьи 178 УК РФ). По местам работы и жительства руководителей компаний проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, содержащие следы преступления. Проводятся необходимые следственные действия.