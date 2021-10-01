В Челябинской области коммунальщиков осудили за упавшую наледь на голову женщине

Пострадавшая получила тяжелые травмы

Ашинский городской суд вынес приговор в отношении инженера и мастера по текущему ремонту «Миньярской коммунальной компании». Они признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью из-за некачественного оказания услуг. Об этом сегодня, 1 октября, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Судом установлено, что обвиняемые не приняли меры по очистке наледи и снега на крыше дома № 6 по улице Центральной в Миньяре. 19 марта во время оттепели снег и наледь рухнули с крыши на голову 45-летней женщине. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму.

В отношении главного инженера и мастера были возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил каждому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год, со штрафом в размере 30 тысяч рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.