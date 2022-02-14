В Челябинской области коммерсант скрыл налоги на 15 млн рублей

В региональном СК РФ возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту совершения налогового преступления на сумму более 15 млн. рублей. В течение двух лет руководство южноуральской фирмы предоставляло ложную отчетность в налоговые органы. В СК РФ по Челябинской области обнаружили уклонение от уплаты налогов и устанавливают всех причастных к преступлению лиц, сообщает пресс-служба ведомства.

СК РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). По данным следствия, в 2017-2019 годах руководство предприятия предоставляло в налоговые органы заведомо ложную информацию, которая позволяла получить предприятию необоснованный налоговый вычет по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость. Сумма ущерба составила более 15 млн. рублей.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. В ходе расследования уголовного дела следователем СК будут приняты меры по полному возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в сегодня суд вынес приговор энергетику, признанного виновным в смерти по неосторожности 10-летнего мальчика от удара кабелем. Дело вели сотрудники регионального СК.