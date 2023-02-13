В Челябинской области командир части заставлял военнослужащих работать на его земельном участке

Суд приговорил подполковника к штрафу

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор командиру воинской части, дислоцируемой в Чебаркульском гарнизоне, обвиняемому по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Подполковник заставлял военнослужащих выполнять строительные работы на его земельном участке, сообщили в пресс-службе суда.

Следствием установлено, что в течение 2022 года подполковник приказывал подчиненным выезжать к нему на земельный участок для проведения строительных работ, при этом он не обеспечивал их средствами индивидуальной защиты и питанием, а также приказывал перевозить строительные материалы на служебном автомобиле.

В результате военнослужащие на протяжении длительного времени не исполняли свои служебные обязанности, но при этом получали денежное довольствие.

«Своими действиями подполковник подорвал авторитет министерства обороны РФ, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства»,— отметили в пресс-службе суда.

Обвиняемый полностью признал свою вину и просил прекратить уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 285 УК РФ, однако суд ему в этом отказал. Мужчина был признан виновным, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.