В Челябинской области клиенты избили таксиста

По данному факту полицией проводится проверка

В Магнитогорске пьяные клиенты избили таксиста, который отменил заказ из-за грубых и нецензурных высказываний. Пострадавший обратился в полицию и прокуратуру. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщила жена водителя Юлия Шакирова.

Рассказ об инциденте появился в социальных сетях 7 февраля. Юлия Шакирова уточнила, что нападение на ее мужа (мужчине за 50 лет. — Прим. ред.) было совершено вечером 28 января в 22:00. Двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения нагрубили и нецензурно выражались. Тогда ее муж остановился, позвонил оператору и отменил заказ. Таксист в вежливой форме попросил клиентов выйти из автомашины. Однако пассажир на заднем сиденье неожиданно нанес сильный удар в висок. Пассажир, находившийся на переднем сиденье, тоже начал избивать водителя.

Пострадавший покинул машину. Но клиенты последовали за ним и продолжили избиение. Таксист вырвался и сел в машину. Нападавшие разбили переднее боковое стекло и пнули дверь. Водителю порвали верхнюю одежду, повредили телефон и автомобиль.

«В этот же день было написано заявление в Орджоникидзевский РОВД, сняты побои. Теперь ждем рассмотрения заявления. Всё это произошло на пешеходном переходе напротив Жукова, 4. Заявка была с Жукова, 7 на Суворова,133. Когда пассажиры сели, они озвучили ещё один адрес: Доменщиков, 5. Предполагаю, что они по этим адресам проживают», — написала в соцсетях Юлия Шакирова.

В разговоре с корреспондентом ИА «Первый областной» жена пострадавшего сказала, что на днях они с мужем узнали о возбуждении административного дела.

«Факт порчи имущества почему-то нигде не фигурирует. Мы сегодня написали заявление в прокуратуру», — добавила Юлия Шакирова.

По словам жены, в настоящее время мужчина чувствует себя намного лучше, но до сих пор не прошли синяки после побоев. Семья пострадавшего подозревает, что один из нападавших работает или когда-то работал в силовых структурах.

В пресс-службе МВД России по Челябинской области уточнили, что проводится проверка инцидента по сообщению в соцсетях. Обстоятельства дела выясняются.