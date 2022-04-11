В Челябинской области кинолог и служебная собака нашли сбежавшего из дома 12-летнего мальчика

Ребенок скрывался в заброшенном доме

В минувшие выходные полиция и спасатели Троицкого отряда искали сбежавшего из дома в селе Хуторка 12-летнего школьника. Разыскать мальчика удалось кинологу и его служебной овчарке. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Обеспокоенные родители сообщили в полицию, когда школьник не вернулся вечером домой.

«До ночи спасатели пешком и на автомобиле обследовали дороги и тропы, обходили с фонариками все заброшенные здания и места в селе, где обычно бывал подросток. Поиск результата не приносил», — рассказали в Поисково-спасательной службе региона.

В составе поисковой группы находилась младший инспектор кинологического направления старшина полиции Ольга Кашапова. Уже во втором часу ночи ее служебно-разыскная собака взяла след и привела стражей порядка к заброшенному дому в центре села, где и скрывался 12-летний мальчик. Подросток все это время наблюдал за работой спасателей и полиции.

«Ребенка вернули домой. По предварительным данным, противоправных действий в отношении него не совершалось», — сообщили в ГУ МВД РФ по области.