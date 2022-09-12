«Ночью хозяин автомобиля ВАЗ-2108 попал в ДТП и оставил свою машину с ключами от замка зажигания на 30-м километре автодороги Челябинск — Троицк. Мужчина рассчитывал вернуться за ней позже. Но автомобиль пропал. Похищенную „восьмерку“ обнаружили через несколько дней в заполненном водой карьере», — рассказывают в пресс-службе силового ведомства. По предварительным данным, у машины разбили фары и окна, а потом ее подожгли и утопили.
Возбуждено уголовное дело. Под подозрением трое молодых жителей района. Им грозит лишение свободы до 10 лет.