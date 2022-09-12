В Челябинской области хулиганы угнали, сожгли, а потом утопили автомобиль

Имена подозреваемых уже установлены

Рыбак из Коркинского района разглядел на дне карьера под деревней Дубровка остов автомобиля. Как оказалось, машину угнали несколько дней назад. Силовики смогли установить обстоятельства преступления и нашли виновных, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Ночью хозяин автомобиля ВАЗ-2108 попал в ДТП и оставил свою машину с ключами от замка зажигания на 30-м километре автодороги Челябинск — Троицк. Мужчина рассчитывал вернуться за ней позже. Но автомобиль пропал. Похищенную „восьмерку“ обнаружили через несколько дней в заполненном водой карьере», — рассказывают в пресс-службе силового ведомства. По предварительным данным, у машины разбили фары и окна, а потом ее подожгли и утопили.

Возбуждено уголовное дело. Под подозрением трое молодых жителей района. Им грозит лишение свободы до 10 лет.